البداية كانت من الصين.. البطاريات الكهربائية تغزو عالم السيارات

قبل تفشي فيروس كورونا ، كان عام 2020 عامًا حاسمًا لشركات صناعة السيارات التي تبيع السيارات الكهربائية في الصين، حيث افتتح العديد من عمالقة الصناعة مصانع وطرحوا نماذج جديدة.

تمتلك البلاد بالفعل مركبات كهربائية أكثر من أي سيارات أخرى، وذلك بفضل السياسات الحكومية التي تشجع الإنتاج والإعانات السخية لمساعدة المستهلكين على شرائها؛ لكن المبيعات كانت تتعثر حتى قبل الوباء، بسبب تباطؤ الاقتصاد.

وحسب ما ذكره بلومبرج: 1.5% فقط من 260 مليون سيارة مستخدمة في الصين في نهاية العام الماضي كانت مركبات كهربائية، لكن حكومة الرئيس شي جين بينج تعتبرهم مهمين لمستقبل البلاد الصناعي.

وأضاف أن السلطات الصينية تريد أن تشكل سيارات الطاقة الجديدة 15% إلى 25% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2025 (من 5% في عام 2019)، والنصف على الأقل بحلول عام 2035، بما في ذلك الشركات الصينية BYD ، بدعم من وارن بافيت، تهيمن على السوق، ولدى شركات صناعة السيارات الأجنبية خطط طموحة، حيث تعد فولكس فاجن وجنرال موتورز ودايملر من بين الشركات العالمية الكبيرة التي تعمل على تعزيز استراتيجيات السيارات الكهربائية.

وتشمل الطرازات الجديدة لهذا العام مينلو من جنرال موتورز، وأول شفروليه كهربائية في الصين، ومرسيدس EQC من دايملر من صنع بكين.

وبدأت شركة تسلا في يناير تسليم الشحنات من مصنع جديد في شنجهاي، وهي الأولى لها خارج الولايات المتحدة ؛ توقع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه قد ينتج في النهاية مليون سيارة سنويًا.

ومن جانبها تطرح شركة فولكس فاجن أسطولًا تجريبيًا من طراز سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المتميز،Audi e-trons ، في مدينة "هيفي" الشرقية.