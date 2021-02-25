عمرو خليل: التعديل التشريعي الجديد لا يوجد به نهائيا «نزع الملكية»

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه خلال الساعات والأيام الماضية، كان الجميع يتحدث عن موضوع الشهر العقاري، والبعض روج لشائعات عن نزع الملكية، وآخرون نشروا على «السوشيال ميديا» تكلفة التسجيل، مؤكدا أن بعض هذه الأرقام المكتوبة خاطئة، موضحا: «نحن نحاول تبسيط الأمر مرة واثنين لجميع المشاهدين حتى يكون الجميع على علم ودراية بما يحدث».

البيع الرضائي وصحة التوقيع

وأضاف «خليل» في برنامجه «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، أمس، أن التعديل التشريعي الجديد لا يوجد به نهائيا نزع الملكية، ولكن في حال بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري، أو تسجيلها من خلال دعوى صحة التوقيع في المحكمة، وهذا يُمكّن المشتري أن ينقل خدمات المرافق باسمه، علما بأن من لديه دعوى صحة التوقيع لا يُعتد بها أمام الشهر العقاري، ويجب على صاحب الوحدة السكنية أن يسجلها.

وأوضح الإعلامي، أنه منذ سنوات كانت تباع السيارات بعقود ابتدائية، وبعد ذلك تختفي السيارة، وعندما يبحث عنها مالكها لا يستطيع الحصول عليها مرة أخرى؛ لأنه اشتراها بعقود ابتدائية.

مسألة نقل العدادات من مالك لآخر

وأوضح عمرو خليل، أنه وفقا للتعديل الجديد لن تنقل العدادات باسم المالك إلا بعد التسجيل في الشهر العقاري، وهذا سوف يبدأ من يوم 4 مارس المقبل، مشددا على أن هذا ليس له أي علاقة بنزع الملكية.

جدير بالذكر أنه بعد تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري أثيرت عاصفة من الجدل بين المواطنين، وزعم البعض أن هناك ما يتيح للدولة نزع الملكية، إلا أن الحكومة نفت هذا الأمر، مشددة على أنه لن يتم إدخال المرافق، أو نقل العدادات من مالك لآخر إلا بعد إشهار العقود في مصلحة الشهر العقاري.