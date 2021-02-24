إسكان النواب: هناك لغط بين المواطنين تجاه قانون الشهر العقاري الجديد

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وبخصوص القانون الجديد الخاص بتسجيل العقارات في الشهر العقاري فقد جرى تفسيره من قبل عدد من المسؤولين بطريقة خاطئة، ما أدى إلى وجود لغط في نفوس نسبة كبيرة من المواطنين، وهو ما لمسه أعضاء المجلس.

وطالب «منصور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، من وزارة العدل إيضاح كافة النقاط الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد مع إعلان الأموال التي سيجري بها تسجيل العقارات لوجود مشكلات عده لدى المواطنين جراء ذلك القانون: «المسؤولين معملوش إجراءات من شأنها ترفع اللغط من عند المواطن».

وأوضح أنه وفي حال تم تطبيق إجراءات الميكنة للتسجيل في الشهر العقاري فسيعمل ذلك على تسهيل إجراءات التسجيل ومساعده المواطنين في إنجاز ما يريدوه وبسرعة فائقة، مع تقليل نسب الفساد والرشاوى والمحسوبية التي يقوم بها عدد من الموظفين.

وأكد أن الإجراء الحالي للقانون بحاجة ماسة إلى إيضاح من قبل الجهات المعنية حتى يعيه المواطنين ويقوموا بتطبيقه: «تقدمت بسؤال لتضارب التصريحات، وسيتم إعلان قيمة الرسوم وأمثلة عن كيفية التسجيل، ويجري دراسته حاليا، وخلال أيام سيتم تقديم عدد من المقترحات لتعديل النسب والأرقام حتى تتماشي مع المواطنين».

وتابع: «طلبنا أن رسوم الشهر العقاري ميبقاش مبالغ فيها حتى لا تمثل أعباء على المواطنين، مع التشديد لتطبيق نظام الميكنة لمنع الفساد، ويجب أن تكون أولوية، وحتى يتم تطبيق ذلك يجب أن يكون الوزير المعني مهتم بتطبيق تلك النقاط حتى ينجح المواطنين في تطبيق القانون».