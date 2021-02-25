«صحة الغربية» عن ضبط 49 طنا من الزبيب الفاسد: قد يسبب التسمم

علق الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضبط أكثر من 49 طنا من الزبيب الفاسد قبل شهر رمضان المبارك، بزفتى والسنطة، قائلا: إن الزبيب المجفف يجب أن يأخذ وقته حتى يصبح جاهزا للاستعمال الآدمي، بينما البعض يضيف موادا مصنعة غير مصرح بها، مثل الألوان الصناعية الضارة بالصحة؛ من أجل تحويل لونه إلى الشكل المعروف.

وأضاف «حميدة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه عند رؤية الزبيب تشعر وكأنه صالحا للاستهلاك الآدمي، وهو عكس ذلك تماما، بل هو فاسد، مؤكدا أن هذا الجشع يتسبب في الأضرار بالصحة العامة، وهو جريمة بكل الأشكال، ويتطلب تدخلا قضائيا سريعا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك تنسيقا شديدا مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين، من أجل تنفيذ حملات تموينية؛ للتأكد من صحة المستلزمات المتواجدة لديهم، نتيجة قرب شهر رمضان المبارك، مشددا على أن المواد المستخدمة تصيب الجسم بالتسمم، وتعمل على إجهاد الكلى والكبد، نتيجة ما تحمله من سموم.

وتابع الدكتور عبدالناصر حميدة: «لجوء البعض لوضع ألوان صناعية للزبيب لكي يأخذ اللون الأصفر، ويباع خلال وقت قصير، وهناك العديد من القرارات الوزارية التي تحمي المستهلك وتحافظ على صحة المواطن في مصر من خلال ضبط السلع الفاسدة قبل بيعها».