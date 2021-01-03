مد العمل بمكاتب البريد حتى التاسعة مساءً لصرف المعاشات بدمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، حيث تلاحظ وجود تجمع كبير للمواطنين أمام المركز لصرف المعاشات، حيث حرصت على التواجد فورًا للوقوف على المشكلات التي أدت إلى ذلك.

وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة إلى مدير عام بريد دمياط بتنظيم عملية صرف المعاشات وفقا للمنظومة التي حددتها الدولة للحد من تجمعات المواطنين في تلك الظروف الراهنة، مؤكدة على التنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية لوضع منظومة وآلية محددة لتلك العملية.

هذا ووجهت المحافظ بتشغيل المركز حتى التاسعة مساءً حتى يتسنى لهؤلاء المواطنين صرف المعاشات، مؤكدة على توفير أماكن انتظار تتفق مع معايير التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة لمجابهة أزمة كورونا وحرصا على سلامة الجميع ، كما أكدت محافظ دمياط أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير قد يحدث خلال الفترة القادمة، مشددة أيضا على تحقيق التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم خلال تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بهم.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة، مستشفى الأمراض الصدرية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى.

وفي مستهل الزيارة، مرت على خزان الأكسجين، حيث وجهت المحافظ تعليماتها إلى الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، بمراجعة شركة الصيانة بشكل دوري للتأكد من سلامة الخزان وشبكة الغازات الطبية، واتباع أقصى درجات الأمان وغلق الباب الخاص بالخزان، وذلك لتلافي حدوث أية مشكلات أو تداعيات.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض أقسام الأشعة والمعمل وصيدليتي العيادة الخارجية والرئيسية ومخزن المستهلكات، إذ اطمأنت على توافر المستلزمات الوقائية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وأطلعت على المخزون الإستراتيجي من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطي احتياجات الفترة المقبلة، إذ أكدت على تقديم بيان يومي لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة يتضمن الرصيد الخاص بالأدوية.