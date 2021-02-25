مروان بابلو يتراجع عن اعتزاله ويطرح أغنية جديدة بعنوان «غابة» «فيديو»

أعلن مطرب الراب المعتزل مروان بابلو، تراجعه عن فكرة الاعتزال، وطرح أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعنوان «غابة».

ومروان بابلو مطرب مصري يغني بطريقة الراب، ويعرف بأنه عراب الراب، وهو من محافظة الإسكندرية، ويعتبر من أحد أهم أصوات للجيل الجديد من مطربي موسيقى الراب و«الهيب هوب» في مصر.

كان مروان بابلو أعلن اعتزاله نهائيا، والابتعاد عن مجال الغناء، في مارس الماضي، وطلب من محبيه ألا يحاولوا أن يثنوه عن قراره.

وأعلن «بابلو» اعتزاله رغم النجاح الكبير الذي حققه في أغاني «الأندر جرواند»، مؤكدا في رسالة لجمهوره عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، توقفه عن الغناء رسميا، بعد انتهائه من الحفلات التي وقع عليها فعليا.

وكتب مروان بابلو: «أنا هوقف مزيكا لأسباب شخصية، شكرا لكل الناس اللي دعمتني.. آخر حاجة هتشوفوني فيها الحفلات اللي متفق عليها، وبعد الحفلات ماتخلص مش هكون موجود».