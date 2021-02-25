توقعات حالة الطقس اليوم بعد يومي سقوط الأمطار والثلوج: تحسن نسبي

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال اليوم الخميس، مؤكدة أن البلاد تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الاثنين الماضي، وبلغت ذروتها الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بداية من الساعات الأولى من أمس بدأ التحسن النسبي بالأحوال الجوية، وسطوع أشعة الشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعظم المحافظات، باستثناء منطقة خليج السويس وسيناء.

ونوهت الدكتورة إيمان، إلى أنه ما زالت السحب تؤثر على شمال ووسط سيناء، وخليج السويس، متوقعة أن يكون هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة ولا يوجد منها مشكلات.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيكون هناك تحسنا تاما في الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وارتفاع درجات الحرارة سيكون تدريجيا؛ إذ ستتراوح العظمى بين 21 و22 درجة، بينما الصغرى من 8 لـ 9 درجات.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنوا توقعاتهم لدرجات الحراراة اليوم الخميس؛ إذ من المتوقع أن يسود طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلا طقسا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة، فضلا عن تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وكانت موجة من الطقس السيئ ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وشهدت سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد تخللتها موجة من البرق والرعد على مناطق أخرى، بينما شهدت بعض المناطق تساقط الثلوج وكرات الثلج، في حالة لم يعتد عليها الشعب المصري.