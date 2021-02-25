ينقل مستلزمات طبية.. حقيقة واقعة «توك توك» مستشفى قليوب

قال الدكتور إسحاق جميل، مدير مستشفى قليوب، إن واقعة دخول مركبة «توك توك» لداخل المستشفى، والوصول لعنابر المرضي ووحدة الغسيل الكلوي، عارية تماما من الصحة، مؤكدا أنه فحص الواقعة والصور المتداولة على السوشيال ميديا، وتوصلت النتائج الأولية للجنة التحقيق المشكلة في هذا الأمر، أن المركبة توجد في حرم المستشفى لنقل مستلزمات من المخازن التابعة له إلى العيادات الخارجية، نظرا لبعد المسافة بين الجهتين

وأشار «جميل» إلى أن مركبة «التوك توك» لم تدخل حرم المستشفى لتوصيل أحد المرضى إلى وحدة الغسيل الكلوي، كما ادعت صفحات «فيسبوك»، مضيفا أنه كان يحضر متطلبات من المخازن التابعة للعيادة الخارجية التى تبعد عن المستشفى مسافة كبيرة.

ونوه الدكتور إسحاق جميل، إلى أن المستشفى به وحدتا غسيل كلوي، تبعد عن تلك المخازن التي ظهر بها «التوك توك» بحوالي نصف كم، مشيرا إلى أنه من الاستحالة تواجده بوحدة الغسيل الكلوي، الملحق بها قسم رعاية فائقة للمرضى.

وكان «جميل» أحال الواقعة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن إدارة المستشفى تعمل بكل طاقتها من أجل راحة المرضى، مشددا على أنه في حالة قدوم مريض للغسيل الكلوي بأي وسيلة نقل مهما كانت ينزل أمام الوحدة من الخارج، مراعاة لظروف المرضى، لكن «أن يدخل بوسيلة المواصلات أيا كانت توك توك أو غيره إلى داخل المستشفي مستحيل، ولا حتى عنبر في حرم المستشفى».

وفي وقت سابق، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لـ«توك توك»، يوصل أحد المرضى لداخل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى قليوب، معبرين عن اندهاشهم عن كيفية السماح له بالدخول إلى حرم المستشفى، بل إلى قسم داخلى به، وإحداث حالة من الفوضى.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة تفسير أسباب السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى، خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.