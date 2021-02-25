عاجل.. أستراليا تقر قانونا يطالب «فيس بوك» و«جوجل» بالدفع لظهور الأخبار

أعلنت أستراليا عن اقرار قانون جديد يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين من الصحف والمجلات الإلكترونية مقابل المحتوى الإخباري الذي يقدموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة الأسترالية إن وزارة الخزانة ستراجع القانون بعد عام للتأكد من أنه يقدم نتائج تتفق مع مقصد سياسة الحكومة الاسترالية، بينما ألمحت «CNN»أن مشروع القانون الجديد يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات محتملة مماثلة في بلدان أخرى.

ونقلت CNN تصريح وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج في بيان صحفي أن القانون الجديد ، الذي وافق عليه البرلمان الأسترالي اليوم سيضمن أن شركات وسائل الإعلام الإخبارية تحصل على أجر عادل مقابل المحتوى الذي تنشئه.

وأٌقر القانون بعد نقاش ساخن وسط اعتراض شركة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعملاق محركات البحث «جوجل» حيث ينص القانون على تفاوض وسائل الإعلام الاسترالية مع فيسبوك وجوجل على المقابل الذي يحصلوا عليه وحال فشلهم يلجأو للتحكيم الملزم.

وكرد فعل أغلق موقع فيسبوك صفحات إخبارية في أستراليا الأسبوع الماضي احتجاجًا على القانون، ولكن تمت أعادتها في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أجرت الدولة بعض التعديلات على القانون

ونلقت وسائل إعلام عالمية عن شركة «فيسبوك» أن التعديلات الجديدة ستيمح لهم بدعم الناشرين الذين يختاروهم وأنهم عقدوا صفقة مع شركة الأخبار الأسترالية الكبرى «سيفن ويست ميديا».

من جهتها أعلنت شركة جوجل أنها تحاول المضي قدمًا في التشريع الجديد من خلال الإعلان عن شراكات مع المؤسسات الإعلامية في أستراليا، بما في ذلك مؤسسات سيفن ويست ميديا وروبرت مردوخ نيوز كورب.