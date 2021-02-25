أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 25 فبراير، في محلات الصاغة وسوق المال في البورصات العالمية والسوق المحلي ومحلات الصاغة، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس السعر منذ نهاية معاملات الاثنين الماضي.

وشهدت أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، حيث مرّ المعدن النفيس بكثير من التغيرات خلال العام الماضي، ويعتبر المؤثر الأول في أسواق المال، لكن مؤخرًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وجود تحفيزات اقتصادية، تراجع الذهب في أسواق المال.

وفي هذ الصدد، تقدم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الاقتصاد التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 901 و903 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 788 و790 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، بين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 900571 و902857 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28008 و28079 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا خلال الأسبوع الحالي عقب ارتفاع الدولار، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بأنّ المجلس يدرس حاليا تغيير سياساته لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على العودة إلى التوظيف الكاملة، ولا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات مزعجة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في أواخر جلسة التداول بنسبة 0.25% إلى 1804.00 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتسجل عند التسوية 1805.90 دولار للأوقية، وفقًا لموقع «رويترز».