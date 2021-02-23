استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 790 جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية معاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري استقرارا، وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض الطفيف في أسعار الذهب نتيجة لتأثر القوى الشرائية بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد ارتفع سعر جرام الذهب مساء أمس الإثنين من عيار 24 إلى 903 جنيهات، مقابل 894 جنيهًا في بداية المعاملات ببورصة لندن، بفارق 9 جنيهات، بينما عيار 18 وصل إلى 677 جنيها، مقابل 670 جنيها، في بداية معاملات اليوم بفارق 7 جنيهات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لنهاية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 901 و903 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 788 و790 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الإثنين بين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 900571 و902857 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28008 و28079 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وشهدت أسعار الذهب استقرارا أيضا في سوق المال وذلك بعد أيام شهدتها الأسعار من الانخفاض المتواصل في سعر المعدن الأصفر، ارتفعت أسعار الذهب في مصر.

وأوضح رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصري يشهد حالة من الركود لشراء الذهب منذ عدة شهور بعد أن تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، نتيجة لتراجع سعر الدولار، كما جاء ماراثون الانتخابات الأمريكية ليؤثر أيضا على الدولار الأمريكي والذي يتناسب طرديا في أسعاره مع سعر الذهب.