لو مالك مسكن ينفع تقدم لحجز وحدة سكنية؟.. «الإسكان» تجيب

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من حين لآخر، عدد من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وعقب إعلان الصندوق عن طرح وحدات سكنية، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسات الحجز وسداد مقدم جدية الحجز.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

كما حددت الوزارة والصندوق، نظام سداد قيمة الوحدات السكنية التي تطرحها، والذي يسمح بسداد باقي قيمة الوحدة السكنية، بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وهناك أسئلة عدة، تدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، ومن ضمن تلك الأسئلة، السؤال عن موقف المواطن المالك لمسكن من التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى والحصول عليها؟

وجاءت الإجابة ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية، حيث يعد شرط من شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر)، مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عام.

وخلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى طرحت بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "سكن كل المصريين 1"، وذلك بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية.