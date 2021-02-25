وزيرة الهجرة تشارك في ندوة «أون لاين» بمشاركة 500 مصري بالداخل والخارج

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق «clubhouse»، حضرها نحو 500 من المصريين بالداخل والخارج.

واستعرضت مكرم خلال الندوة جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات، التي تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم، ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة «إننا نحرص على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك جاءت مشاركتي في تلك الندوة»