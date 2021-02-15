وزيرة الهجرة تطلق مبادرة من مقر تنسيقية الشباب «بـ100 ست في الخارج»

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة سارة الأمين، وأنشطتها في أفريقيا، تحت عنوان «بـ100 ست في الخارج»

ودعت «مكرم»، شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمشاركة سارة في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية، التي تقوم بها في أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في المائدة المستديرة المنعقدة الآن بمقر التنسيقية تحت عنوان: «دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية».

وقال النائب عمرو عزت، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، إن التعاون الأفريقي ومصر، علاقة تعاون قديمة قدم التاريخ، ولم تنقطع أبدا إلا لظروف سياسية تلاشت.

وأضاف عمرو عزت خلال المائدة المستديرة، أن الدولة المصرية، أول دولة مركزية في التاريخ، والعلاقات المصرية الأفريقية منذ فجر التاريخ، ومصر تولي اهتماماً كبيراً جدا بالدول الأفريقية.

وتابع، قائلاً: «الدولة المصرية محظوظة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن أن علاقتنا بالدول الافريقية علاقة تكامل لا تقاطع، وعندما تولينا رئاسة الاتحاد الافريقي أولينا اهتمامنا بكل الدول، وقبل تولينا رئاسة الاتحاد الافريقي أطلقنا مبادرات لتنمية افريقيا، ودشنا مبادرة 2030 المصرية لتنمية افريقيا، وهي المبادرة الشبيهة بمادرة 2063 لتنمية أفريقيا، وفي تسنيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصلنا لنقطيتن مهمتين، الأولى لن يتم تنمية الدول النامية قبل القضاء على الإرهاب والقضاء على بعض الظواهر كالهجرة غير الشرعية».