تركت 3 أطفال.. وفاة ممرضة بكورونا بعزل مستشفى ناصر في بني سويف

أعلن الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام للعزل في بني سويف، وفاة ممرضة بقسم الكلى بالمستشفى، متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 16 يومًا داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.

وقال مدير المستشفى في تصريح له، اليوم: «نعلن أول شهيدة من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر العام بمعركة كورونا بوفاة إيمان أحمد رمضان، الممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها، وتركها 3 أبناء، وأسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان».

وخصصت مديرية الصحة في بني سويف، 7 مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات «التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن».

كما قاربت مديرية الصحة في بني سويف على الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا، حيث تشمل أعمال التطوير زيادة سعة الأقسام الداخلية والعناية المركزة، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".