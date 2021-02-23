 محافظ بني سويف يبحث نقص الأشعة المقطعية بالتخصصي

عقد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور نائبه الدكتور عاصم سلامة، رئيس اللجنة الفنية المختصة بمتابعة المنشآت الصحية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى التخصصي، ومستجدات الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة.

وشدد محافظ بني سويف، خلال الاجتماع، على أهمية مشروع التطوير، الذي تم الانتهاء من مرحلتين منه، ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة، التي يتم من خلالها دعم واكتمال الخدمة الصحية في أهم التخصصات والأقسام الطبية، خاصةً توفير الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، التي تمثل مطلباً رئيسيا لاكتمال الخدمة المقدمة بالمستشفى خاصة لأقسام الطوارئ، واستكمال منظومة الخدمة بعد توفير جهاز قسطرة القلب، الذي يتطلب تصوير الشرايين التاجية قبل إجراء القسطرة.

ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ أهم الجهود والتطورات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مدير المستشفى، أفاد بأنه يجري تنفيذ إجراءات تحويل قيمة شراء جهاز الأشعة المقطعية إلى هيئة الشراء الموحدة، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداً على أنه سيتابع الموقف أولاً بأول، نظراً لأهمية الجهاز لدعم الخدمة الطبية بالمستشفى.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من التطوير، والتي تمت الموافقة على استكمال مراحل تنفيذها، فقد تم استلام 3 غرف عمليات، وسيتم استكمال باقي المراحل التي تشمل الطوارئ، وزيادة العدد الخاص بالعمليات، حيث أن العدد الحالي 2 تم تسليمهم وعدد 3 تحت التطوير، وقسم النساء والولادة والحضانات، وإضافة تخصص جراحة القلب المفتوح نظراً لوجود خدمة القسطرة.

وتتضمن المرحلة الثالثة إعادة قسم الكلى بالمستشفى، وذلك مع قسم جراحة المسالك البولية، وقسم تفتيت الحصوات، وسكن للأطباء والتمريض، وقسم معامل (ميكروبيولوجي، وهيماتولوجي، وبكتريا، وكيمياء، وهرمونات، وباثولوجي، وفيروسات، وباراسيتولوجي)، إضافة إلى بنك الدم الإقليمي، الذي تم نقله إلى مكان مؤقت، نظراً لخضوع المستشفى للتطوير، وقسم الحروق، وقسم المناظير والكبد، وتطوير المغسلة، وصيدلية مركزية ومخازن للصيدلية، ومدرسة تمريض وحضانة، والعلاج الطبيعي.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يجري متابعة تنفيذ الإجراءات التنسيقية مع الجهات المنفذة وأمانة المراكز الطبية وإدارة المستشفى، خاصةً فيما يتعلق بقيام الأمانة بتكليف استشاري متخصص لعمل التصميمات الهندسية للمرحلة الثالثة، لتكون مطابقة للكود المصري، وتسليمها للهيئة الهندسية للتنفيذ تحت إشراف استشاري تابع للأمانة.