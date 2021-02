تعرف على سينمات عرض فيلم الخيال العلمي Boss Level

عرضت السينمات المصرية حاليًا فيلم التشويق والخيال Boss Level، أمس الأربعاء، وتدور أحداث الفيلم في قالب من الخيال العلمي، حول ضابط قوات خاصة متقاعد يظل عالقًا في حلقة زمنية متكررة، يوم وفاته حتى يستطيع معرفة قاتله الحقيقي.

فريق عمل فيلم Boss Level

أبطال الفيلم ميل جيبسون، كين جيونج، إريك يتيباري، فرانك جريلو، ماتيلد وليفييه، ناعومي واتس، والمخرج جو كارنهان.

أماكن عرض فيلم Boss Level بالسينمات

فيلم Boss Level يُعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا،سينما سيتي ستارز، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مولم، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جولدن ستارز VIP، سينما كايرو فيستفال، سينما كايرو فيستفال VIP.

كما تعرض السينمات المصرية فيلم« Detective Chinatown 3» وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض، حول المحققين تانج رين، وكين فينج، يتوجها للتحقيق في جريمة قتل غامضة، فتقودمها القضية إلى معركة كبيرة بين أقوى المحققين في آسيا، وفيلم « The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring» الذي تدور أحداثه حول فرودو الذي يسعى مع أصدقائه للانتصار على ملك الظلام سارومان، الذي يرغب في الاستحواذ على خاتم خارق لاستخدامه في الشر.

وأيضًا فيلم «The Mauritanian» وتدور أحداثه حول سجين معتقل في جوانتنامو، يسعى للحصول على مساعدة من الدفاع لإطلاق سراحه بعد قضاء 10 سنوات بدون تهم منسوبة إليه، و«The Banishing» الذي تدور أحداثه حول سجين معتقل في جوانتنامو، يسعى للحصول على مساعدة من الدفاع لإطلاق سراحه بعد قضاء 10 سنوات بدون تهم منسوبة إليه.