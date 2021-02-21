عمرو سلامة يحكي قصة مخرج مشهور لا يشاهد الأفلام: «مش بحب السيما»

حكى المخرج عمرو سلامة، واقعة لقاءه في بداياته بأحد المخرجين الكبار المشهورين، لم يذكر اسمه، تسبب له في «صدمة» عندما أخبره أنه لا يشاهد الأفلام من الأساس.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «زمان وأنا ببدأ في الأول وبحاول أكون مخرج، في نجم كبير شاف فيديوهات قصيرة بعملها وطلب مني أعمل فيديو شبيه ليهم يستخدمه ضمن الأحداث في فيلم ليه».

وأضاف عمرو: «النجم قال للمخرج والمنتج الفني للفيلم، وكلمني المنتج الفني وقال لي تعالى المكتب قابل المخرج، المخرج ده وقتها كان من أهم المخرجين وأكثرهم أجرًا، وله علامات في السينما التجارية منها أفلام تعتبر علامات مهمة جدا، وهو لحد دلوقتي اسم كبير، وأنا بحبه على المستوى الشخصي، وأنا كنت متحمس جدا أقابله وأسأله شوية أسئلة يمكن أتعلم حاجة».

صانع السينما لا يراها

وتابع عمرو سلامة: «المخرج على النقيض كان بيقابلني مجاملة للنجم لكنه كان شايف الموضوع مش مستاهل، وكان عنده تخيل أبسط ومش محتاج الفيديو بتاعي، المهم فضلت مستني في المكتب يمكن كذا ساعة لأنه كان مشغول في الكاستينج وبعدها دخلت له، وكان واضح عليه عدم الاهتمام تماما».

وأوضح عمرو سلامة: «أنا متضايقتش لأن الموضوع ماكنش حتى فرصة، بس كنت مهتم آخد منه معلومة أو نصيحة أواثنين يحللوا المشوار، أول سؤال كان إيه نوع الأفلام اللي بتحبها وإيه شكل السينما اللي متأثر بيها كمخرج؟».

وأشار المخرج: «كان رده صادم جدًا ليا وقتها، وقال لأ أنا مش بحب أتفرج على أفلام ولا بحب أشوف سينما!، تعجبت، بجد؟، شرح وقال، مش معنى إني بحب أعمل سينما، إني أحب أتفرج عليها».

واختتم عمرو سلامه حديثه، قائلا: «وقتها، من يمكن 16 سنة اتصدمت وتعجبت جدا من رده، وكان صادم ليا، دلوقتي وبعد السنين ديه برضه لسه متعجب وكل ما أفتكر الموقف لسة بتصدم بصراحة، بس براڤو عليه».