وكيل تعليم مطروح: صرف الرواتب المتأخرة لمعلمي المدارس المجتمعية

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن بدء إجراءات صرف مستحقات العاملين بتعليم مطروح والمعلمين المتعاقدين بنظام «السركي»، والرواتب الشهرية المتأخرة الخاصة بميسري وميسرات مدارس التعليم المجتمعي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد «سلامة»، خلال جولته التفقدية بديوان تعليم مطروح، اليوم، على ضرورة تحقيق الدقة في العمل مع سرعة الإنجاز لإنهاء أية أمور مالية للمعلمين والحصول علي جميع مستحقاتهم في المواعيد المحددة وتحقيق الجودة المهنية في العمل الإداري في ديوان تعليم مطروح، شاركه في الجولة الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وسناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وتفقد "سلامة" خلال جولة ميدانية مفاجئة الإدارات الداخلية والأقسام الإدارية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة مرسي مطروح، وتابع سير العمل في سير العمل والتقي العاملين داخل المديرية وإجتمع ببعضهم، حول أهم الأعمال الجاري تنفيذها إستعدادا للإمتحانات.

وقال إن المدارس استعدت في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية على مستوى مطروح لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق يوم الأحد المقبل 28 فبراير، في إمتحانات المرحلة الإبتدائية، للصف الدراسي الأول وسيكون الإمتحان لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر طبقا للجداول المعتمدة والتى إعتمدتها المديرية، وأعلنت عنها علي موقع السوشيال ميديا للمديرية، وأبلعنا به المدارس، وسيعقبه تباعا امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي الأسبوع المقبل، وامتحانات النقل للإعداي والثانوي.

وأضاف: «انتهينا من تجهيز اللجان الإمتحانية، وسيتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي الصحه العامة للطلاب، داخل جميع اللجان بالمدارس وتقليل أعداد الحضور للمتحننين باللجان إلى 14 طالب».