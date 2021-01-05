وكيل تعليم مطروح: منصات إليكترونية بالمدارس لشرح المناهج للطلاب

وجّه عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مديري الإدارات التعليمية، اليوم، بالتنبيه على جميع مديري المدارس بالبدء في تنفيذ خطة التعلم عن بُعد عبر منصات البث المباشر لشرح ومراجعة جميع المناهج الدراسية للطلاب مع انتقاء المحاضرين وفق جداول معلنة بالإضافة لتكوين مجموعات على تطبيق «الواتساب» لشرح المنهج الدراسى.

وأضاف أن الطلاب يتفاعلون مع الشرح الإلكتروني بتطبيق فوري ونموذجي لمنظومة التعليم عن بُعد تنفيذاً للتعليمات الوزارية وطبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأشار إلى أن تلك المنصات الإلكترونية سيتم إنشائها تحت إشراف الموجهين ومديري المدارس لشرح المواد المختلفة وبثها علي مواقع المؤسسات التعليمية وصفحات التواصل الإجتماعى والفيس بوك مع تكوين المدارس لمجموعات عبر «الواتس آب»، تضم طلاب الصفوف التى يقوم المعلم بتدريسها وكذا مدير المدرسة وموجه المادة لمتابعة الإستفسارات لحظة بلحظة.

ولفت إلى أنه وجه مسئولي الإدارات لإعداد جداول زمنية معلنة بالمدارس في جميع أرجاء مطروح لإعلام الطلاب بالفترات التدريسية التي يقوم فيها المعلمون بتقديم الإرشادات لطلابهم والرد على الاستفسارات سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني، مشددا على سرعة تنفيذ تلك التعليمات حرصاً على تقديم يد العون والمساعدة لأبنائنا الطلاب وتنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة بذلك بسرعة ودقة .

كانت وزارة التربية والتعليم أخطرت مديريات التربية والتعليم ومنها مطروح بتأجيل الإمتحانات الى بعد أجازة الفصل الدراسى الأول والتى تنتهى فى ٢٠ فبراير ٢٠٢١ وذلك بسبب فيروس كورونا ومواجهة الجائحة التى تمر بها البلاد، واستكمال العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية بنظام التعليم عن بعد وذلك كى يستفيد منها جميع الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، والانتهاء من حميع المناهج ومراجعتها قبل انطلاق فعاليات الامتحانات.