وفاة مصاب بكورونا في عزل مستشفى العريش العام

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وفاة محتجز بقسم العزل في مستشفى العريش العام، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة قبل تسليمه لذويه.

وقال مصدر طبي بالمديرية إن هناك 9 حالات محتجزة بقسم العزل بمستشفى العريش العام، تخضع للعلاج والفحصوات الطبية اللازمة، بخلاف 67 مصابا يخضعون للعزل المنزلي، لافتا إلى إخطار قسم المتابعة الطبية بمستشفى العريش العام، لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال روشة الطبيب المختص وعملية المتابعة الميدانية.

وأوضح المصدر الطبى أن حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل عددها إلى 106 حالات، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 1757 منذ بدء الجائحة.

وأعلنت إدارة مستشفى الشيخ زويد، خلو المستشفى من مصابي كورونا، مشيرة إلى أن قسم العزل خالى تماما من المرضى بعد تعافى حالتين، وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى، أن المستشفى يتابع حالات المرضى فور الدخول من قسم الاستقبال، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الطبية.

وأشار إلى أن قسم الآستقبال والباطنة والأطفال يعملان بشكل طبيعى، وأن هناك عمليات تعقيم وتطهير إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات وغسل اليدين وعدم الزحام سواء للفريق الطبى أو المترددين على المستشفى.

من جهة أخرى أخرى قامت مديرية الصحة من خلال فريق الملاريا بتطهير وتعقيم الشوارع بأحياء الضاحية والمساعيد، وبعض الأحياء الآخرى، ضمن أعمال مكافحة يرقات البعوض والذباب والقوارض والفئران، من خلال النشرة الدورية التى تهدف أن تطال الحملة الصحية جميع مناطق وأحياء مدينة العريش.