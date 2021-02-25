«الكل هيقدم الإقرار».. احسب ضريبتك العقارية قبل السداد نهاية مارس

ينتهي موعد تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية في نهاية مارس المقبل، بعد قرار وزير المالية، مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر بمصلحة الضرائب العقارية لـ «الوطن» إن على كل ممول أو قاطن وحدة سكنية للسكن الخاص تقديم الإقرارات الضريبية حتى لو كان القيمة السوقية للوحدات أقل من مليوني جنيه، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقاً لأحكام القانون، حيث ينصل القانون على: «كل الوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية حتى لو كانت أقل من مليوني جنيه ما لم يتقدم مالكها بإقراره الضريبي».

سعر الضريبة 10% من الإيجار السنوي

أوضح المصدر أن سعر الضريبة موحد للجميع حيث يوازي 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

معادلة حساب الضريبة العقارية على المسكن الخاص

وأشار المصدر إلى أن قانون الضريبة العقارية فرق بين الوحدات السكنية المتخذة كمسكن خاص وغيرها من الوحدات الإدارية المخصصة للعمل التجاري والإداري، لافتا إلى أن لحساب الضريبة العقارية للوحدة السكنية كمسكن خاص كنموذج لوحدة سكنية القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه كالتالي:

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 25200 - 24000 = 1200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10%

الضريبة = 1200 * 10% = 120 جنيه سنوياً