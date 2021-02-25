تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (1275) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وترصد «الوطن» أبرز القضايا التموينية التي أسفرت عنها تلك الحملات حيث جاءت كالتالي:-

- ضبط (1275) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط 2,92 طن دواجن مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة –

- ضبط 1,57طن أرز – زيت طعام بدون مستندات، مجهولة المصدر .. تمهيداً لتطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (مالك مخزن مصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

- ضبط 10 طن ثمار فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة البحيرة.

- ضبط (3 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن معمل لمنتجات الألبان) بمحافظة بنى سويف.

- ضبط (المدير المسئول عن مخبز ببلدي – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (10,610,588جنيه)، من أموال الدعم، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، واستخراج 82 % وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

- ضبط (مالكة مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائها على مبلغ (688,634 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

- ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على مبلغ (492,040 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

- ضبط (5 طن ملح سياحات .. معبأ داخل عبوات غير صالح للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه – 277 كيلو جرام منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط (178) قضية تلاعب في أسعار السجائر بإجمالي مضبوطات بلغت (91450) عبوة سجائر .. أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط المدير المسئول عن ( محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة القليوبية) وبحوزته (6350 عبوة سجائر قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول).

- ضبط (المدير المسئول عن فرع إحدى شركات الأدخنة – كائنة بمحافظة البحيرة) وبحوزته (3250 عبوة سجائر قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول).

- ضبط المدير المسئول عن (محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة الشرقية) وبحوزته (3000 عبوة سجائر قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول) .

- ضبط مالكة (محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة الشرقية).. وبحوزتها (2500 عبوة سجائر قامت المذكورة بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.