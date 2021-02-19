8 محافظات تتعرض لأمطار اليوم.. وحوادث وانهيارات حصاد الطقس في يومين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأمور مستقرة فى المحافظات وفقا لاخر التقارير التى رصدتها غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وتعرضت عدد من المحافظات اليوم لأمطار خفيفة، ومازالت مستمرة حتى الآن في بعضها وهم؛ «القاهرة، المنوفية، الغربية، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، القليوبية، والجيزة».

وأكد قاسم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تنسيق بين وحدات الإدارة المحلية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لرفع التراكمات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وأن الأوضاع اليوم أفضل بكثير من الأيام الماضية بسبب موجة الطقس السيئ، ونشاط الرياح وسوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظات.

حوادث وسقوط أعمدة وانهيار جزئي لمنازل

وأشارت تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بسبب التقلبات الجوية خلال اليومين الماضيين شهدت بعض الحوادث المرورية، وسقوط أعمدة الإنارة والأشجار والانهيار الجزئي لبعض المنازل، بسبب شدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة.

وشددت على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمختلف المحافظات وفق توقعات الأرصاد الجوية، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ مع استمرار جهود الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في التمركز بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق؛ لرفع تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول.

خسائر الطقس السيئ

ومن حصيلة الخسائر التي حدثت خلال اليومين الماضيين، في محافظة الدقهلية سقوط عمود إنارة، وسقوط جزء من مأذنة بمسجد الرحمة في مركز السنبلاوين، وفي كفر الشيخ سقوط 4 أشجار على أعمدة الإنارة، وتم رفع الأشجار من الطرق بمحافظة كفر الشيخ، بجانب غلق ميناء البرلس وقتها.

كما شهدت الغربية سقوط شجرتين، علاوة على التعامل مع بلاغ من المواطنين بوجود ماس كهربائي من عمود إنارة بسبب الأمطار، وفي المنوفية تم سقوط سلك كهرباء، وفي مطروح سقط 12 عمود ضغط متوسط، وفي البحيرة تم قطع التيار الكهربائي ونفوق 3 ماشية بسبب الصعق.

وشهدت محافظة الإسكندرية، غلق الميناء وسقوط لافتات إعلانات بالشوارع، وفي دمياط سقوط أجزاء من سقف خشبي وصاج بمنطقة صلاح الدين، ما تسبب في تهشم زجاج سيارتين، كما سقطت سقالة خشبية بمبنى تحت الإنشاء دون تلفيات.