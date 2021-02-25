فضل الأيام البيض لشهر رجب.. تبدأ اليوم وتنتهي السبت

بدأت الأيام البيض لشهر رجب المبارك، اليوم، والتي يستحب فيها الصيام والطاعات، وهي لمن يريد الصيام، الخميس 13 رجب 1442هـ، الجمعة 14 رجب 1442هـ، السبت 15 رجب 1442هـ.

وعن فضل هذه الأيام، يقول الشيخ أحمد البهي الداعية الإسلامي، إنّ الأيام البيض، هي الأيام التي توافق 13 و14 و15 من كل شهر قمري، وأطلق عليها هذا الاسم، لأنها تكون مضيئة بطلوع البدر واكتماله، وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام الأيام البيض، لورود الأحاديث النبويّة التي تحثّ على صيام هذه الأيام.

صيام الأيام البيض

قال البهي، إنّه جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، «إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة»، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل النوم».

فضل شهر رجب

تابع: «مما ورد في فضل رجب من السنة: ما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: قلت: (يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان)، فهذا إشعار بأنّ في رجب مشابهة برمضان، وأنّ الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان؛ لذلك كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم».

وأضاف أنّ الأيام البيض ليست في الاصطلاح الفقهي ولا الشرعي، بل هو لفظ ومصطلح شائع بين الناس، فالغرّة في الأصل هو بياض في جبهة الفرس، فيجوز تسمية البياض غرة والغرة بياض على جهة المجاز بعلاقة الحالية والمحلية، وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيام البيض بالغر فقال: «إن كنت صائما فصم الغر»؛ أي البيض. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.