محاضر علم الأوبئة: لقاحات كورونا تحمي من الوفاة بنسبة 100%

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن مصر أول دولة أفريقية تجري استعدادات للحجر الصحي، وأول دول أفريقية تتلقى لقاح كورونا، مؤكدًا أن كل اللقاحات التي تم اعتمادها بها حماية بنسبة 100% ضد الوفيات، كما أن الحماية ضد الأعراض التنفسية الحادة 100% حتى الآن، وهذا هو المهم، بينما التفاوت بين اللقاحات يحدث في منع الأعراض الحادة أو الخفيفة أو المتوسطة.

وأضاف عنان، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه لن يتم التأكد من مدة استمرارية فاعلية اللقاح داخل جسم الإنسان إلا بعد مرور عام من تلقي أول شخص للقاح، حيث يتابع العلماء بمدى وجود مضادات للأجسام كل فترة، وحتى الآن المضادات موجودة رغم مرور 7 أشهر عن تلقي أول شخص للقاح، والأرجح أن تظل من عام إلى عامين، ثم يحتاج الشخص لأخذ جرعة جديدة من اللقاح مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين السياسة الصحية والتجارب الإكلينيكية، حيث رأت إنجلترا بخلاف التجارب الإكلينيكية التي تشير بأن الجرعة الثانية من اللقاح يتم أخذها بعد 21 يومًا من الأولى، رأت أنه طالما الجرعة الأولى تحمي من الوفيات يتم إعطاء أكبر عدد كاف من السكان في إنجلترا الجرعة الأولى، ما يؤدي ذلك للتقليل من الوفيات على قدر المستطاع ولكن لم يقلل ذلك الإصابات لأن نسبة الحماية تحدث بعد 12 يومًا من الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن إنجلترت بدأت في تلقيح السكان بالجرعة الأولى، وتأخير الجرعة الثانية فبدلا من 21 يومًا لـ 3 أشهر، ما اعترضت عليه الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذا الحديث خاطئ، ولن يتم اتباع هذه السياسة، لأن ذلك سيكون مضمونا فقط على الفيروس الأصلي، ولكن لن يكون مضمونًا ضد الطفرات.