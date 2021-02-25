«شعبة الأدوية»: مصر تحتاج إلى 140 مليون جرعة لقاح كورونا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تحتاج إلى تطعيم 70 مليون مواطن بمعدل 140 مليون جرعة، ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التطعيم وحده لن يكفي، فيجب أن نلتزم أيضًا بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن اللقاحات من أهم حلول مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، لأنها تجعل الإنسان قادرًا على مواجهة أي احتمالات للإصابة، كما أنها تعد الحل الأسرع في مواجهة هذه الجائحة.

ولفت إلى أن سرعة الشركات والدول الكبرى في إنتاج اللقاحات في وقت قصير أجاز استخدام لقاحات كثيرة، كما بدأت لقاحات تظهر على السطح قبل مرور عام على أول إصابة بكورونا حول العالم.

وذكر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن اللقاحات هي الحل الرئيس لمواجهة فيروس كورونا، كما أن انتهاء هذه الأزمة سيتباين من دولة لأخرى على حسب التطعيم.

وأضاف عوف، في حواره ببرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «هناك تخوف من أن لقاحات كورونا لم تستغرق وقتها الطبيعي في الدراسات، لكن هذا الأمر يرجع إلى أن الظروف حتمت على البشرية وجود سلاح سريع لمواجهة هذا المرض».

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: «الأمر متفق عليه عالميا، أن أي دواء قبل أن يطرح في الأسواق، يجب أن تُقدم دراساته وأبحاثه للهيئات الصحية موضحًا فيها كل ما يتعلق به من تركيز وجرعات والفئات السنية، حيث تتقدم الشركات بعينات من الدواء الذي تنتجه للتأكد من فعاليته وأمانه، ومصر تطبق نفس المعايير، حيث أطلقت دول العالم منظومة التسجيل السريع والاضطراري حاليا لأنها لا تمتلك رفاهية الوقت الذي يتراوح ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات في الحالات الطبيعية».