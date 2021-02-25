معلمو مدرسة بالعريش يتطوعون لتنظيفها قبل الامتحانات.. «صور»

قرر عدد من المدرسين بمدرسة الشهيد شريف محمد حسن، بمدينة العريش، تشكيل فريق عمل فيما بينهم للقيام بأعمال النظافة والتطهير قبل الامتحانات، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونجح فريق العمل المتطوع في تنفيذ حملة نظافة شاملة طالت الفصول الدراسية التي سوف تجري فيها امتحانات الفصل الدراس الأول بعد يومين من الآن، وأيضا الفناء الخارجى للمدرسة والطرقات والمداخل الرئيسية.

وقالت نسمة الحسني، مديرة المدرسة، إن المدرسين قرروا التطوع لتطهير وتنظيف المدرسة، كما قام عدد آخر بصيانة صنابير وخزانات المياه بعد تنظيفها وتطهيرها، حفاظا على صحة الطلاب.

وأضافت أن الفريق المتطوع باشر تعقيم الفصول ووضع المقاعد بشكل متباعد، ووفقا للحروف الأبجدية، بحسب ما تم من تعليمات مديرية الصحة والتعليم بشمال سيناء، وذلك تحسبا للاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

من جهته، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مدارس شمال سيناء استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول بعدة إجراءات هامة، بعد تعليمات وكيل الوزارة الصادرة التي تم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية بمدن المحافظة الست.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن عدد الطلاب المقيدين في الصف الرابع الابتدائي يبلغ 10177 طالبًا، والخامس 10810 طلاب، والسادس 8819 طالبًا، والأول الإعدادي 10311 طالبًا، والثاني 8970 طالبًا، والثالث 8690 طالبًا، والأول الثانوي 3680 طالبًا، والثاني الثانوي 3019 طالبًا.

وأضاف أن الامتحانات ستبدأ يوم 28 فبراير للصف الرابع الإبتدائي لكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد، والأول والثاني الثانوي من يوم 27 فبراير بالتبادل حتى يوم 11 مارس، ولكل صف اختبارات إلكترونية.