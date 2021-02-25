«صرف دكرنس» بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM»

حصلت محطة معالجة صرف صحي دكرنس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثانية.

وقال المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في تصريح له، اليوم، إن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب.

وأضاف أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم آداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

ومن جهة أخري، أعلنت شركة مياه الدقهلية أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقدمت بالشكر والتقدير للمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وذلك للدعم المقدم من الشركة في مجال التدريب، وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتطوير الطاقات البشرية بالشركة.

كما تقدمت الشركة القابضة بالشكر للعاملين بالإدارة العامة للتدريب بالشركة، لمبادرتهم الفعالة والإيجابية في تنفيذ خطة التدريب الإقليمية بنظام التدريب عن بعد Online، تحت إشراف إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتدريب بالقابضة، وتقديمهم الدعم الفني والإداري والتكنولوجي، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتسهيلات اللازمة؛ لإتمام التنفيذ، وإنجاح المهام التدريبية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا.