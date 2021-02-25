نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف ويطلب تعويض 5 ملايين جنيه

أقام الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه.

وقال الفارس، في بيان صادر عنه، إنه بارك لرانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة «مع الفارس»، ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة بأنه «بلا شرف»، مضيفا «أرفض ذلك جملة وتفصيلا وعليه أنتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة».

وذكر هيثم عباس، محامي الإعلامي العراقي نزار الفارس، في بيان، أن «موكله تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعة الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم».