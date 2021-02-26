أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر

تختلف أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، وفي إطار اهتمام المواطنين بأسعارها تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة مثل الخس والكرنب والبصل والتفاح والموز، اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفلفل الألوان

بلغ سعر كيلو جرام الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 20 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

سجل سعر كيلو جرام الفاصوليا 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتش

يتراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم إلى 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات، والمعلبة بـ7.5 جنيه.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ 25 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الرمان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الجوافة

سجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ10 جنيهات.