أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-2-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة لأهميتها في أي منزل، ولإمداد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الخضروات والفاكهة بمختلف أنواعها اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الرمان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

أسعار اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الجوافة

سجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

بلغ سعر كيلو جرام الفلفل الألوان 15 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 20 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

سجل سعر كيلو جرام الفاصوليا 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات، والمعلبة بـ7.5 جنيه.