سفيرة كوبا بالقاهرة تزور معابد أبوسمبل فى جولة سياحية رفقة زوجها

زارت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة «تانيا أجيار فرنانديز»، معبدي رمسيس الثاني ونفرتاري بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم، فى جولة سياحية برفقة زوجها.

وتفقدت سفير كوبا، المعبدين وأشادت بالحضارة المصرية القديمة، وعبرت عن عشقها للآثار المصرية، مؤكدةً أنها ستنقل تجربتها إلى السفارة وللمواطنين فى دولة كوبا لدعوتهم إلى زيارة مصر.

وأشادت السفيرة، بجهود منطقة آثار أبوسمبل فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للزائرين أثناء الدخول للمعبد للوقاية من فيروس كورونا وأبدت إعجابها بالطقس المعتدل فى أبوسمبل جنوب مصر.

وأكدت «تانيا أجيار»، أن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لها معبرة عن فخرها لمشاركة بلادها فى عمليات إنقاذ معابد أبوسمبل من الغرق عقب بناء السد العالى وارتفاع منسوب المياه خلف السد.

رافق السفيرة وزوجها خلال الجولة السياحية، الأثاري أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، وقدم للزائرين شرحاً موسعاً حول تاريخ المنطقة الأثرية وقصة إنشاء الملك رمسيس للمعبدين بجانب عبقرية المصريين القدماء فى تجسيد ظاهرة «تعامد الشمس»، على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس بأبوسمبل والتى أحيتها المنطقة الأثرية جنوب مصر قبل أيام قليلة.

على جانب آخر وفي ظل الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا ووسط حضور أكثر من ألف سائح أجنبى ومصري تعامدت الشمس علي وجه رمسيس الثانى بمعبدي أبو سمبل في الساعة السادسة و 22 دقيقة من صباح يوم ٢٢ فبراير الجاري ولمدة 24 دقيقة ولمسافة 60 متر داخل بهو المعبد.

وأكد علي ياسين رئيس مدينة أبو سمبل السياحية أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تم التنسيق مع مسئولي الآثار والشرطة المدنية لإحكام السيطرة من أجل تسهيل عملية دخول وخروج السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بقدس الأقداس، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للإلتزام بالتباعد ومنع التزاحم أثناء مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة.