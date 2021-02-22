«أثار أسوان»: حفل تعامد الشمس على وجه رمسيس أبهر العالم

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، في أسوان، تعتبر يوماً غير عادياً، ورغم جائحة فيروس كورونا إلا أن عدداً كبيراً حرص على حضور هذه الظاهرة، ورغم الظروف المناخية أيضاً، إلا أن الشمس ظهرت وتعامدت على وجه الملك رمسيس.

20 مليون متابع حول العالم

وأضاف «سعيد»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم: «ده كان تحد رباني»، والحفل الموسيقي العالمي تم بثه على منصة عالمية يشاهدها 20 مليون شخص على مستوى العالم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وتابع مدير عام أثار أسوان والنوبة أن هناك شركة متخصصة للترويج لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، والحفل أبهر العالم كله، خاصة الحفل الموسيقي، والتنظيم له، وأيضاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

واحتفلت وزارة السياحة والأثار، صباح اليوم الاثنين، بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده بمدينة أبو سمبل، بعرض موسيقي بدون جمهور، من أمام المعبد، للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، والذي نظمته شركة CERCLE الفرنسية، والتي تعد أكبر منصة بث مباشر للموسيقى في العالم، حيث يتجاوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث.

ونظراً للظروف الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، تم الالتزام بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية المُتبعة في المتاحف والمواقع الأثرية، وتم بث الحفل على منصة رقمية، نظراً لأن الجائحة جعلت شرائح كبيرة من السائحين والراغبين فى الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهي والثقافي تتجه نحو المنصات الرقمية بأشكالها المختلفة.

ويأتي الحفل فى إطار خطة الهيئة لجذب كل الفعاليات المتميزة، التي من شأنها أن تساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة والمتنوعة، خاصةً في ظل تزامن هذا العرض الموسيقي، مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.