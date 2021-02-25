كواليس احتفال أحمد زاهر وحسين فهمي وصلاح عبدالله بـ«فارس» (صور)

احتفل صناع فيلم «فارس» مساء اليوم الخميس ببدء التصوير الرسمي للعمل الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد زاهر وذلك بالحي الريفي بمنطقة شبرامنت.

كان ضمن الحضور من أبطال العمل أحمد زاهر، حسين فهمي ، صلاح عبد الله وملك أحمد زاهر بالإضافة إلى المؤلف حسام موسى، والمخرج رؤوف عبد العزيز والمنتج أيمن يوسف.

فيلم «فارس» تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

يذكر أن أحمد زاهر تعاون مع المنتج أيمن يوسف والمؤلف حسام موسى مؤخرا في فيلم «زنزانة 7» الذى تم عرضه العام الماضى وحقق إيرادات اقتربت من 9 مليون جنيه، وشارك في بطولته نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، إيهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، إيمى إسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

ويأتي فيلم «الفارس» تتويجا لنجاح أحمد زاهر بمسلسل «لؤلؤ» بطولة مي عمر وإدوارد ونرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم وملك زاهر والذي حققت حلقاته مليار مشاهدة.

كما تألق «زاهر» رمضان الماضي من خلال مسلسل «البرنس» في دور فتحي البرنس مع محمد رمضان.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.