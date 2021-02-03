أحمد زاهر: عندما أجسد شخصية أخرج منها بصعوبة.. وبطبقها في البيت

قال الفنان أحمد زاهر، إنه كان يتوقع نجاح مسلسل «لؤلؤ» من بطولة الفنانة مي عمر، لكن ماحققه المسلسل من ناجح فاق التوقعات، خاصة أنه يُعرض خارج السباق الرمضاني، «كنت متوقع النجاح بس مش بالشكل ده، أي عمل فني مكتوب حلو واتعمل بصدق ينجح، سواء اتعرض في رمضان أو غير رمضان».

وأضاف «زاهر»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنه نجح في أن تترسخ الشخصيات التي يُقدمها في أذهان الجماهير، وقدرته على جذب انتباه الجمهور لكل شخصية، حتى وإن كانت خارج السباق الرمضاني، «الناس بعد مسلسل البرنس كانت بتقولي يا فتحي، دلوقتي بتقولي يا طارق، وفي ناس قالتلي أوعى تقلب على توحه».

من ناحية أخرى، أكد الفنان، أن دوره في شخصية «فتحي» بمسلسل «البرنس» الذي عرض في رمضان 2020 كانت تجربة مختلفة وشديدة الصعوبة، كونها لا تحمل طابع الكاركتر، طول عمري بدور على الأدوار والشخصيات اللي مش شبهي على أرض الواقع لأن الاستمتاع بالمهنة أني أعمل حاجة مش شبهي».

وتابع: «بحب التمثيل جدا وبحب أذاكر وأفكر وأتخيل وأدخل في الشخصية اللي مش بتاعتي فلما أعملها الجمهور يصفق لي، عشان كده بختفي في بعض المواسم الرمضانية لأني مبكونش لاقي الشخصية اللي أعمل منها حاجه، فبقرر أختفي لحد مالاقي الشخصية الي تستفزني وأذاكر فيها»، موضحًا أنه عندما يقوم بدور فني يّصعب عليه الخروج منه بسهولة.

وتابع: « لما بعمل شخصية في أي دور بيقى صعب أخرج منها بسهولة، أنا شخص متعب جداً في البيت، مكنتش طايق نفسي في البيت أيام ماكنت بمثل شخصية فتحي في مسلسل البرنس،كنت متمقمص الشخصية في البيت ولما كنت ألاقي طفاية مش محطوطة في مكانها ممكن أعمل خناقة كنت شخص لاأطاق "