الري: انتهينا من إنشاء أرصفة نهرية لربط بحر الغزال بالنيل الأبيض

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان والتي تقوم بزيارة للقاهرة حاليًا، حيث تم مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء مركز ثقافى أفريقى بمتحف النيل بأسوان، والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

ووجه عبد العاطى الدعوة للوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطة ثقافية للفن الجنوب سوداني، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافة الجنوب سودانية بالمركز الثقافي الأفريقي.

وأضاف أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة «واو» بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد «واو» المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفي مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة «واو» وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة «نو» والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.