محمد محمود عبدالعزيز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شفاءه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب «عبد العزيز» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلًا «مش كل السلبية وحشة.. نصيحة احمدوا ربنا على كل حاجه في حياتكم، حتى اللى انتوا مش حاسين بيها ».

وأضاف، «الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

ومنذ 11 يوماً، أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على «إنستجرام» و«فيس بوك»، قائلاً: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي كورونا».

محمد عبد العزيز يشارك في مسلسل «الاختيار2»

ويشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز كضيف شرف فى مسلسل «الاختيار 2»، حيث انتهى من تصوير مشاهده، والتى تمت بأحد شوارع ميدان روكسى فى منطقة مصر الجديدة، والمسلسل من بطولة كلا من أحمد مكى وكريم عبد العزيز ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن المفترض عرضه خلال السباق الرمضانى القادم، ويتناول العمل بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل «قيد عائلى»

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل «قيد عائلى»، وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين فضل وكامل وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.