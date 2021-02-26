فيديو لطفل يرد على تامر أمين يحقق 8 ملايين مشاهدة

حقق مقطع فيديو لطفل من محافظة الأقصر، يرد فيه على الإعلامي تامر أمين، بعد تصريحاته ضد أبناء الصعيد، حوالي 8 ملايين مشاهدة، في أقل من 5 أيام.

وحظى الطفل «محمد صالح لامور»، البالغ من العمر 10 سنوات، بإشادة واسعة واحتفاء كبير على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد انتشار مقطع الفيديو، يؤدي فيه أغنية «احنا الصعايدة» للفنان أحمد شيبة.

وشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيديو 40 ألف مرة، وحظى بأكثر من ربع مليون إعجاب، وآلاف التعليقات التي تشيد بأداء الطفل للأغنية.

وتحدث الطفل لـ«الوطن» قائلاً: «أدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الحرية الابتدائية في مدينة الأقصر، وأحب الغناء، وأغني مع والدي في الافراح، وبالصدفة حضرت أحد الأفراح يوم السبت الماضي، وطالبنى الجمهور بتقديم أغنية، فاخترت أغنية احنا الصعايدة، للرد على تامر أمين بعد إهانته للصعايدة، ولم أتوقع النجاح الكبير للأغنية، التي تخطت 8 ملايين مشاهدة في أيام قليلة».

وأضاف «لامور» قائلاً إنه «بعد نشر الأغنية وانتشار الفيديو، تغيرت الأمور، وأصبحت أكثر شهرة في منطقتي، وفي الأقصر بأكملها، والبعض يلتقط معي الصور التذكارية»، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من الفنان حجاج الحلواني، الذي أبلغه باختياره ليكون ضمن كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بالأقصر، وبدأ بالفعل في حضور البروفات، وأشاد بصوته وأدائه، وتنبأ له بمستقبل واعد.

وأعرب الطفل عن تمنياته أن يصبح مطرباً مشهوراً، وأن تحقق أغانيه القادمة نفس نجاح الأغنية السابقة، مشيراً غلى أنه يحب لون الغناء الشعبي والفلكلور الصعيدي.