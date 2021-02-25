ضبط أكثر من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر قبل بيعها بالمنيا

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنيا وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال حيازة السلع والبضائع المحظور تداولها دون ترخيص.

وضُبط داخل شقة تحت الإنشاء بمحل سكنه كمية بلغت نحو 1.712.948 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.