مستشارة بواشنطن: سعادتي بالتكريم من مصر لا تقارن بأي نجاحات في أمريكا

قالت ليلى بنس، مستشارة إدارة الثروة والتخطيط المالي بواشنطن، إنها فخورة بأنها مصرية وهي تحب مصر جدا، موضحة أنها كانت تعيش حياة مستقرة في مصر ولكنها هاجرت مع والداتها إلى الولايات المتحدة وعملت أثناء عمر 12 عام بسبب المجتمع الجديد وهذا زرع فيها روح التحدي، وتابعت: سعادتي بالتكريم من مصر لا تقارن بأي نجاحات في أمريكا.

وأضافت «بنس» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أنها طالما كانت تذاكر وتعمل في نفس الوقت حتى بعد زواجها.

وأوضحت مستشارة إدارة الثروة والتخطيط المالي بواشنطن أن 80% من العاملين في مجال استثمار الأموال من الرجال وهذا فرض عليها تحدي واضطرت إلى أن تذاكر بجد من أجل أن تثبت نفسها، مشيرة إلى أن أهلها علموها الاعتماد على نفسها في مصر.

وألمحت إلى أن المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون استثمار أموالهم لذا فهي تدير مجموعة من الأشخاص يعملوا معها ويوجد معها مصريين آخرين.

ولفتت إلى أن الاستثمار في البورصة غير نشط في مصر وهذا أمر خاطئ لأن هذه الاستثمار يوفر أموال عديدة ويفضل الكثير الاستثمار في أمريكا لأن البورصة الأمريكية كبيرة ويستثمر فيها نحو 65% من المواطنين الأمريكين مطالبة المصريين بالاستثمار في البورصة في مصر لأنها توفر أموال كثيرة.

وذكرت بنس أنها شاركت في مؤتمرات مصر تستطيع ولمست تغيير مصر الكبير بعد أن انقطعت عن النزول إلى مصر لمدة 11 سنة مشيرة إلى أن هناك تطوير كبير في البينة التحتية في مصر، كما زاد أيضا الاستثمار في الأسهم في مصر.