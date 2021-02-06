سيدة تنصب على راغبي السفر وآخر يوهم ضحاياه بـ«استثمار أموالهم» بسوهاج

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) تضرروا خلاله من قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – لها معلومات جنائية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين (محلية وأجنبية) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنَّها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرّت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وأكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب محل لتجارة الأحذية - مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية)، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم)، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.