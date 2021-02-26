الهيئة القومية: 4 اشتراطات للتأمين على عمال المقاولات والبناء

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، أنه يتم توفير التغطية التأمينية للعمال الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أو أعمال البناء مثل «نجار، سباك، كهربائي، نقاش، عمال الحفر، عمال التركيبات، وعمال المحاجر، وعمال الملاحات».

ووضعت القومية للتأمينات عدة خطوات لاشتراك عمال المقاولات في نظام التأمين الاجتماعي كالتالي:

- التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.

- يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامه للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

- يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة، للتعرف على مستوى مهارة العامل.

- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أنه يحق لعامل المقاولات الذي يتقدم للتأمين عليه، الاشتراك عن سنوات سابقة كانت فيها شهادة قياس المهارة سارية.

وتحسب الاشتراكات على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وأوضحت الهيئة أن نظام التأمين الاجتماعى، قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مقسمه على حصتين وهما، حصة العامل وحصة صاحب العمل، وتُحتسب حصة صاحب العمل على أساس نسبة الأجور، وفقا للائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.

وأشارت التأمينات إلى أن عدم لياقة العامل الطبية لممارسة مهنة معينة، لا تعني خروجه من نظام التأمين على عمال المقاولات، ولكن يمكنه التقدم بطلب التأمين عليه بمهنه أخرى، مع إعادة عرضه على اللجنة الطبية.

وفي سياق آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات شهر مارس لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 1 مارس 2021، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، حيث يتم بدء الصرف بالشريعة الأولى المقدر عددها بنحو 2 مليون مواطن و400 ألف مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح يوم الإثنين الموافق الأول من مارس 2021، و حتى الثلاثاء 2 مارس، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.