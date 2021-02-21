هل يحق لصاحب المعاش الانتفاع بخدمات التأمين الصحي؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون أعطى الحق لصاحب المعاش للانتفاع بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض، وذلك في تاريخ تقديم طلب الصرف، مقابل خصم 1% من قيمة المعاش.

وأضافت الهيئة، ردًا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمي، أنه لايجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بتأمين المرض العدول عن طلبه.

وألزمت الهيئة صاحب العمل بإخطارها عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مشيرًا إلى أنه في حال امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

أنواع إصابات العمل

وحددت الهيئة القومية أنواع إصابات العمل كالتالي:

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية.

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

- ​الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل

- بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته، وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.

- الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية.

- إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

- تقديم بيان يفيد ماتم تكليف العامل المؤمن عليه من عمل إضافي وطبيعة العمل والمدة المحددة لأدائه، وما تم من انجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافيه وتدعيم ذلك بالمستندات اللازمة.‌

- تقديم الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية للموظف أو العامل المؤمن عليه قبل الوفاة مباشرة، وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي.​