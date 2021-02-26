مركز المناخ: توصيات زراعية يجب اتباعها عقب موجة تقلبات الطقس

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لموجة من التقلبات الجوية الحادة في صورة هطول كثيف للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة دون المعدل، وأدى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الزراعية لدرجة تشبع التربة تماما بالمياه حول منطقة الجذور، ما يمثل مشكلة للزراعات القائمة، خاصة المحاصيل الحساسة لزيادة الرطوبة الأرضية، مثل البطاطس والفراولة والفاصوليا والبسلة والفول والبصل والثوم الخرشوف والخضر تحت الأنفاق وحتى أشجار الفاكهة التي دخلت في بداية موسم النمو.

وأضاف أن أهم التوصيات التي يجب اتباعها بمجرد جفاف التربة، أن يتم رشها بعالي الفسفور (الماب) بمعدل 1.5-2 كجم للفدان و1 كجم فولفيك أسيد، و15-20 سيتوكينين 4% للفدان، وذلك بعد من 2 إلى 3 أيام من جفاف التربة، وتكرار ذلك بعد من 5 إلى 7 أيام، وذلك للمحاصيل في النصف الأول من الموسم أو لجميع أشجار الفاكهة.

وتابع أنه يجب تقريب الرية التالية، وتكون رية خفيفة، ويتم إضافة حامض الفسفوريك بمعدل من 3-4 لتر للفدان تنقيط، ومن 8-10 لتر للري بالغمر، فضلا عن الرش بالمبيدات الفطرية الوقائية أو العلاجية، ضد مجموعة الفطريات المذكورة عالية (المواد الفعالة: أكسي كلورو النحاس - ميتالكسيل - مفينوكسام - أزوكسي ستروبين - فوستيل الومنيوم) وتكرارها بعد من 5 إلى 7 أيام.

أما الزراعات التي تجاوزت نصف عمرها، فيتم رش كالسيوم مخلبي، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم، أوكسيد كالسيوم، وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم بمعدل 5 كيلو للتنقيط و 10 كيلو للغمر للفدان حقنًا (بطاطس - ثوم وبصل مبكر).

ولفت إلى أن هذه الظروف ستكون مناسبة تماما لتشكل الأجيال الأولى من حشرات المن والتربس والعنكبوت الأحمر، وبالتالي يجب تكثيف عمليات فحص الزراعات، وعند وجود إصابة يتم استخدام المبيدات المناسبة والموصى بها (اسيتامبريد + لمبادا 5% وللعنكبوت ابامكتين + اسيتامبريد).