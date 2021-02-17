الزراعة توجّه بمتابعة آثار التقلبات المناخية على أنشطتها في المحافظات

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لآثار التقلبات المناخية الحالية على مختلف الزراعات والمشروعات المرتبطة بالزراعة، في المناطق والمحافظات كافة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين والفلاحين في هذه الظروف.

وأصدر القصير منشورا رسميا جرى تعميمه على رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء القطاعات والهيئات، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والتواصل مع المزراعين.

وكلّف وزير الزراعة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات في الأعمال اللازمة في مثل هذه الظروف.

وشدد القصير على تكثيف المتابعة وتقديم النصائح والتوصيات الفنية والإرشادية على أرض الواقع، وتقييم أي آثار قد تترتب على هذه الحالة، والتوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية والإرشادية لضمان عدم حدوث أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن التقلبات في ظروف الطقس مع ضرورة، مع إصدار تقارير مفصلة عما يتم على أرض الواقع بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكان وزير الزراعة قرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة، تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف آثارها السلبية، مع حل المشكلات الفورية التي تواجه المزراعيين والمربين.