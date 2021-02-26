بعد عودة بابلو بـ3 ملايين.. الصراع يشتد بين أشهر 5 مطربين راب في مصر

الراب، هو نوع من أنواع الموسيقى، انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات، وسرعان ما انتشر وتمدد ليغزو جميع قارات العالم بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم، حتى وصل الأمر لأن يصبح لكل عاصمة من عواصم العالم ملوكا متوجة على عرش الراب.

ويعد مطرب الراب البورتوريكي باد بوني Bad Bunny، أكثر الفنانين استماعا في العالم عام 2020، بحسب منصة Spotify في تقريرها عن قوائم أنجح الأغنيات والفنانين والألبومات، وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك على نحو 320 مليون مستخدم حول العالم، ما يعكس استمرار موسيقى الراب العالمية في حصد الاهتمام والرواج والمتابعة الكبيرة في العالم أجمع، وفي عالمنا العربي بشكل خاص، من قبل الشريحة الأكبر فيه وهي الشباب.

ولعل انتشار فن الراب السريع بين الشباب، يأتي بسبب أن هذا النوع من الموسيقى دائما ما يخاطب الأجيال الشابة ذو العقول المتمردة الطامحة في كسر أي قيود، ويتحدث عن القضايا الإجتماعية المسكوت عنها، وهي كانت محاولات كثيرة قام بها العديد من المطربين المصريين في الألفية الماضية، وفشلوا في لفت الأنظار لهم والاستمرار مثل فريق mtm، ولكن في الألفية الجديدة اختلف الأمر وتطور وأصبح لموسيقى الراب في مصر صدى يسمع وبقوة.

ففي العام الماضي، اختار الجمهور المصري، مطرب الراب «ويجز» وأغنيته «دورك جاي» كأكثر أغنية أُستمع إليها في عام 2020، بحسب منصة Spotify أيضا، وهذا أيضا دليل كبير على بداية قوية لجيل من مطربي الراب في مصر.

وفي هذا التقرير، نرصد الصراع الذي يشتد بين أشهر 5 مطربين راب في مصر.

عودة مليونية لمروان بابلو

مروان بابلو، مطرب راب من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 25 عامًا، بدأ حياته الفنية عام 2014، واستمر في تقديم أغنيات الراب لمدة 5 سنوات، واكتسب شهرة واسعة على السوشيال ميديا، وصنع رابطة قوية مع الجمهور، خاصة فئة الشباب والمراهقين.

وقدم مروان بابلو عددًا من الأغنيات التي حازت على إعجاب جمهوره، مثل «سندباد»، و«الغلاف أوزوريس»، و«ديناميت»، وأغنية «الجميزة»، وفي شهر مارس الماضي، أعلن اعتزاله عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وقال إنه أراد التوبة، ليعود مرة أخرى لجمهوره بأغنية «غابة»، عودة مليونية صاخبة، بعد أن حصدت الأغنية 3 ملايين مشاهدة في يوم واحد، وهي نسبة تؤكد أنه فنان لديه شعبية كاسحة، وأن اختفائه كان مؤثرا وأن عودته ستحدث ضجة كبيرة وتغيير كبير في موازين موسيقى الراب في مصر.

«ويجز» يسعى للحفاظ على الصدارة

ويجز.. شاب يبلغ 23 عامًا من مواليد الإسكندرية أيضا، لا يختلف أحد على أنه الأشهر في مصر عام 2020، والأرقام لا تكذب، فلديه ثلاثة أغانٍ احتلت صدارة الأكثر استماعا في العام الماضي، بحسب المواقع العالمية المتخصصة «دورك جاي - واحد وعشرين - الغسالة».

وقد بدأ ويجز، مشوار الشهرة عام 2017، عندما ذاع صيت أغنيته «بطلوا فيك»، ثم استمر في طرح مجموعة من الأغنيات، لاقت نجاحات أكبر، ووصلت لأن يحتل بها صدارة عالم موسيقى الراب في مصر، بل وامتد الأمر لصدارة عالم الأغنية ككل، ومؤخرا طرح المطرب الشهير أغنية «مش فير» ولاقت نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة تخطت الـ3 مليون في شهر، فهل ينجح في الحفاظ على الصدارة في ظل المنافسة الشديدة بعودة مروان بابلو.

أبيوسف الأب الروحى للراب

عمره 36 عاما، ويعمل فى مهنة كاتب إعلانات في إحدى الوكالات الإعلانية الشهيرة، وبدأ مشواره كعازف «درامز» في إحدى الفرق الغنائية، التي كانت تهتم بأغاني «الميتال»، وكما أنه كان يهتم بالتأليف الموسيقي مستخدمًا آلة الجيتار، يلقب دائما بأنه الأب الروحي للراب المصري، وذلك نظرا لبدايته الأقدم، فقد كان أول ظهور له عام 2009 بأغنية «سلبي»، حيث قدم إلى الآن أكثر من 400 أغنية، ويهوى الجدل، وتصريحاته دائما ما تشير إلى ذلك، وهو دائم الحديث عن أنه يحتل صدارة مشهد موسيقى الراب ولا يلقى منافسه.

كما يفتخر بتسجيل أغانيه في دولاب غرفته، ويؤكد أنه كان صاحب الفضل في ظهور هذا النوع من الموسيقى في مصر، وهو دائم الخروج عن النص فى أغانيه أو مقابلاته الإعلامية، ومؤخرا طرح ثلاثة أغنيات جديدة في ثلاثة أيام عبر قناته على موقع «يوتيوب»، «برمودا - ميجا ترون» وحققت الأغنية في ساعات قليلة مشاهدات تخطت ربع مليون مشاهدة، وأغنية «سيت sit» وحققت الأغنية أكثير من مليون مشاهدة، كما طرح في نفس اليوم أغنية «إعصار كاترين» وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

شاهين العبقري

عمره 28 عاما، ويصنف على إنه من رواد عالم الراب في مصر، ونشأ شاهين العبقري في مدرسة فريق «واي كرو» عام 2005، لينضم لاحقا إلى الفريق ويصبح عضوا فيه وهو في عمر 13 سنة، مكتسبا لقب العبقري لتمتّعه، رغم صغر سنّه، بمهارات كتابيّة استثنائيّة ونبرة صوت مميزة.

وحققت أغنيته الأخيرة «ماعلينا» صدى واسعا، ليكمل النجاح الذي حققته أغانيه في العام الماضي «جامد هيك- إكسلانس- بستك ناو» وليؤكد أنه جاهز للمنافسة بقوة لاعتلاء القمة في عالم الراب المصري.

وكان شاهين قد تلقى مؤخرا رسالة دعم قوية من الفنان الكبير محمد هنيدي، على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا له: «حتى لو سنك صغير فانت تعبت كتير عشان تعمل اسم وسط المجال اللى بتحبه».

وأكمل: «شاهين.. أنت من الشباب اللي زي جيلنا، اللي تعبوا عشان يعملوا اسم، حتى لو سنك صغير فانت تعبت كتير عشان تعمل اسم وسط المجال اللى بتحبه، وحطيت شغفك وتركيزك وحياتك فيه».

مروان موسى

نقلة نوعية فى عالم الراب المصري، أحدثها الشاب مروان موسى، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، الشهر الماضي بعد أن أصبح أول «رابر» مصري يطلق ألبوم غنائي، وذلك بعدما طرح ألبوم «فلوريدا» الذي يضم حوالي 12 أغنية، على كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل المطرب الشاب نجاحات كبيرة في العام الماضي، كان أهمها أغنية «شيراتون» التي تخطت 9 ملايين مشاهدة، ويبدو أنه مصر على المنافسة على عرش الراب المصري.

ويحظى مروان، بدعم كبير من عدد من الفنانين المصريين الذين يشجعونه على تقديم هذا اللون الغنائي، أبرزهما الفنان أشرف عبدالباقي، الذي حرص على الظهور برفقته في فيديو كليب «فلوريدا»، كما شارك في الأغنية الرسمية لمونديال اليد 2021 «ارفع ايدك»، التي شارك بها رفقة الفنان تامر حسني، والمطربة هدى الشربيني.

وتصدر اسمه قائمة أكثر الموضوعات بحثًا بين المصريين، على محرك البحث الشهير «جوجل» فى توقيت طرح الأغنية.