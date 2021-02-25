«أُنشئت 1898».. أي شركة تحمل رقم «1 سجل تجاري» في مصر؟

كما هو معروف، يعتبر السجل التجاري، هو بمثابة إشهار لنشاط شركة ما، عبر دفتر يقيد فيه بيانات التاجر ونشاطه، ويعتبر آلية هامة، لتنظيم حركة التجارة الداخلية، ويتم استخراجه الغرف التجارية المتواجدة فى المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية، ويعتبر شرطاً من شروط مزاولة النشاط التجاري في مصر، ويمثل رقم لكل شركة، بينما ما لا يعلمه الكثيرين من المواطنين وحتى التجار، من هو صاحب رقم «1 سجل تجاري» في مصر.

أنشئ «البنك الأهلي المصري» في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني، وأسسسه روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل، بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثانى، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر، ويحمل رقم «1 سجل تجاري» من مصلحة السجل التجاري آنذاك، قبل أن تتبع اليوم جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين.

تطورت وظائف البنك وأعماله، بعد ذلك، بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

يشير العدد التذكاري لمجلة «البنك» الصادرة في يونيو الماضي، بمناسبة الاحتفال بمئويته، إلى أن: «في عامه الأول قام البنك بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشًا في 1/1/1899 تلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960»، لافتاً إلى أن إنشاء «البنك» كان خطوة هامة في تقدم الاقتصاد المصرفي بمصر، وتؤكد مساهمات البنك في الاقتصاد القومى عبر تاريخه استمرارية البنك في دعم المجتمع والفرد.