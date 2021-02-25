أسعار ومواصفات سيارات «إم جي» موديل 2021: تبدأ من 140 ألف جنيه

تتوافر الطرز المختلفة للعلامة التجارية «إم جي» للسيارات الملاكي ما بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات والعائلية، موديل العام الجاري 2021، داخل السوق ضمن فئات سعرية وتجهيزات وإمكانيات مختلفة لوسائل الأمان وعوامل الترفيه داخل مقصورة السيارة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الطرز والفئات المختلفة لسيارات «إم جي» في السوق المحلي بقائمة الأسعار الرسمية موديل 2021:

إم جي 5

تم طرح الموديل الجديد ضمن فئة سيارات الصالون (السيدان)، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 220 ألف جنيه، والثانية بـ240 ألف جنيه، والثالثة بسعر 260 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

إم جي 6

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات (السيدان) وتأتي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر يصل إلى 285 ألف جنيه، والثانية بـ300 ألف جنيه، والثالثة بـ315 ألف جنيه، والرابعة بسعر 320 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

إم جي ZS

تأتي السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 255 ألف جنيه، والثانية بـ270 ألف جنيه، والثالثة بسعر 288 ألف جنيه.

والسيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

إم جي RX5

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 325 ألف جنيه، والثانية بـ345 ألف جنيه، والثالثة بسعر 375 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعى الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، لينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سراعات.

إم جي HS

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتأتي بفئتين الأولى منها بسعر 405 ألف جنيه، والثانية بسعر 140 ألف جنيه .

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.