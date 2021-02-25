خطوات تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية، باستخدام خاصية تقسيم الشاشة، إضافة إلى اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي، أو صورة منه، موضحاً أنه يمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات أخرى.

وشدد الوزير على عدم السماح باصطحاب الكتب الخارجية والملازم، موضحًا أن خاصية تقسيم الشاشة، ستكون للاطلاع على الكتب الـ«pdf»، والمصادر المتاحة، وأن الامتحان «open book».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات تقسيم شاشة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وفقًا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمراراً لسلسلة الأخبار التعليمية التي تقدمها للطلاب على مدار الساعة.

خطوات تقسيم شاشة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

1ـ فتح خاصية الضبط والضغط على «الميزات المتقدمة»، ثم اختيار «إطارات متعددة»، ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو «Split screen view» لتفعيل خاصية تقسيم الشاشة.

2ـ فيما يخص إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحان، أوضحت الوزارة أنه يجب الدخول إلى «الضبط»، ثم اختيار كلمة «الشاشة»، ثم اختيار كلمة «زمن توقف الشاشة» والضغط على كلمة "30 دقيقة".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حدد في كلمة له تمت إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1»، ملامح امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف، بالإضافة إلى عدد من القرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

الفئات التي تؤدي الامتحانات ورقيًا بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات المرحلة الثانوية، تتم إلكترونيًا للغالبية العظمى حسب الجداول الموضوعة، على أن يتم تقسيم مدة الامتحان على فترتين زمنيتين متساويتين، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «شوقي» أن الامتحانات سيعقد إلكترونيا لجميع الفئات التي تم تسليمها التابلت، مشيرًا إلى أن الفئات التي لم تستلم التابلت كطلاب المدارس والمستشفيات والسجون، سيتم امتحانها ورقيًا بنفس اللجان المسجلين عليها.